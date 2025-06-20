Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 19 Temmuz'da Avusturya kampıyla başlayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar hazırlık maçlarında Admira Wacker, Cagliari Calcio, RC Strasbourg ve Lazio ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda?
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki hazırlık kampı, 19-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Galatasaray Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda?
RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Galatasaray, bu tarihler arasında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk hazırlık maçında 20 Temmuz'da Avusturya Bundesliga takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek Sarı-kırmızılılar ikinci hazırlık müsabakasında ise 23 Temmuz'da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yle karşılaşacak.
İSTANBUL'DA RAKİP LAZİO
Cagliari maçının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına tesislerinde devam edecek Sarı-kırmızılı takım, 26 Temmuz'da Fransa temsilcisi Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise İtalya ekibi Lazio'yla RAMS Park'ta karşılaşacak.
İşte maç programı:
Avusturya Kampı
20 Temmuz 2025 – GalatasarayAdmira Wacker
23 Temmuz 2025 – GalatasarayCagliari
Türkiye Etabı (İstanbul)
26 Temmuz 2025 – GalatasarayStrasbourg
2 Ağustos 2025 – GalatasarayLazio