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Galatasaray, Lazio maçı hazır

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Galatasaray, Lazio maçı hazır Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Lazio ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

- Galatasaray, Lazio maçı hazır

İSTANBUL - Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Lazio ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenmanın açık olan bölümünde futbolcular ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Lazio karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenman öncesinde Fatih Terim, Ümit Milli Futbol Takımı'nda elinden sakatlanan ve bugünkü idmanda yer alan Barış Alper Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli, kontrollü olarak takımla birlikte antrenmana katıldı. Barış Alper Yılmaz da sağ elinde özel süspansiyon sağlayan bir atel ile çalışmalarda yer aldı.

Antrenmanda tedavileri süren Arda Turan ile Sacha Boey yer almadı.

Galatasaray, Lazio maçı hazır

Galatasaray, Lazio maçı hazır

Galatasaray, Lazio maçı hazır

Galatasaray, Lazio maçı hazır

Galatasaray, Lazio maçı hazır

Galatasaray, Lazio maçı hazır

Galatasaray, Lazio maçı hazır
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor Haberleri
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