Galatasaray-Lazio
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı,...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali ( Slovenya )
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri