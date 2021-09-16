Galatasaray-Lazio - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray-Lazio

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray-Lazio

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı,...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali ( Slovenya )

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Fatih Terim'den defansa sürpriz ikili! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler

Fatih Terim'den defansa sürpriz ikili! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler

 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray taraftarları atamaya ateş püskürüyor

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray taraftarları atamaya ateş püskürüyor

 Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu

Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Gökhan Çıra Demet Akalın Kylie Jenner
Spor Diego Cristiano Burak Yılmaz Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray-Lazio - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 19:09:55. #1.17#