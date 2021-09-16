Galatasaray-Lazio

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Lazio ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali ( Slovenya )

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile