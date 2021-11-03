Galatasaray, L. Moskova maçını yüzde yüz seyirci kapasiteli oynayacak - Haberler
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Galatasaray, L. Moskova maçını yüzde yüz seyirci kapasiteli oynayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Galatasaray, L. Moskova maçını yüzde yüz seyirci kapasiteli oynayacak

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını yüzde yüz seyirci kapasiteli oynayacak.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını yüzde yüz seyirci kapasiteli oynayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz..."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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