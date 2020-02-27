Galatasaray kuvvet ve taktik çalıştı

27.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:58

Galatasaray, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman salonda yapılan core stabilizayon çalışmasıyla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirdi, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından rampada koşu yaptı. Antrenmanın topla yapılan kısmına beşe beş hedefe yönelik dar alan oyunları ile başlandı. Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale taktik oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler eşliğinde bir çalışma yaptı.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: DHA