Galatasaray kuvvet depoladı Galatasaray, bugün yaptığı idman ile kumda kuvvet ve taktik çalışması yaptı.

Galatasaray, bugün yaptığı idman ile kumda kuvvet ve taktik çalışması yaptı. Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü tek idmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılılar, idmanın ana bölümünde taktik çalıştı. Galatasaray, Süper Lig'de kalan 8 haftalık periyot için çalışmalarına perşembe günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL Kaynak: İHA