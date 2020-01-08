Galatasaray, kuşaklar arası ilişkiler konferansına ev sahipliği yaptı

08.01.2020 22:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:46

Galatasaray Kulübü, kuşaklar arası ilişkiler konferansına ev sahipliği yaptı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen konferansa teknik direktör Fatih Terim, A takımı oyuncuları ve futbol akademisinin teknik, idari ile sağlık kadroları katıldı.

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin destekleriyle gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Terim altyapı ekibine seslenerek, "Türkiye'nin, kim ne derse desin, en iyi altyapısındasınız. Biz burayı 20 sene önce kurduğumuz zamanki vizyonumuz belki bundan daha da iyiydi. Onun için ben buranın tekrar eski halindeki gibi, hiçbir genci ve çocuğu üzmeden en iyi ilişkileri kurmasını, her biri yıldız olmasa da insan olarak hayata atılmalarını sağlamasını çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran ise kuşaklar arası ilişkileri, kuşakların kültür özelliklerini örneklerle anlattı.

Kaynak: AA