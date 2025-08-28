Galatasaray kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi'nde grup aşamasına doğrudan katılım hakkı kazanan Galatasaray'ın rakipleri de bu çekilişle netleşecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük merakla kura çekimini bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları hangi tarihte, saat kaçta çekilecek ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte ayrıntılar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE YAYIN BİLGİSİ

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Futbolseverler için büyük önem taşıyan çekiliş, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY'IN TORBASI VE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yer alacak olan Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Bu durumda sarı-kırmızılı ekibin karşılaşabileceği rakipler ise oldukça güçlü takımlardan oluşuyor.

1. TORBA

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat