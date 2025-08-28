Galatasaray kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi ve yayın bilgisi, futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi için geri sayım devam ederken, yapılacak kura ile lig etabında mücadele edecek 36 takım kesinleşecek. Peki, kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? Galatasaray'ın rakipleri ne zaman belli olacak?
Devler Ligi'nde grup aşamasına doğrudan katılım hakkı kazanan Galatasaray'ın rakipleri de bu çekilişle netleşecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar büyük merakla kura çekimini bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları hangi tarihte, saat kaçta çekilecek ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte ayrıntılar...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE YAYIN BİLGİSİ
2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Futbolseverler için büyük önem taşıyan çekiliş, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
GALATASARAY'IN TORBASI VE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yer alacak olan Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Bu durumda sarı-kırmızılı ekibin karşılaşabileceği rakipler ise oldukça güçlü takımlardan oluşuyor.
1. TORBA
Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
2. TORBA
Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
3. TORBA
Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
4. TORBA
Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat