Galatasaray kura çekimi canlı izle! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Kura çekimi şifresiz canlı izle! Galatasaray kura çekimi canlı izle! Galatasaray UEFA

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan sarı-kırmızılılar, son 16 turu kura çekimlerine seri başı olarak katılacak. Kura çekimi şuan devam ediyor. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Kura çekimi şifresiz canlı izle! Galatasaray kura çekimi canlı izle!

GALATASARAY KURA ÇEKİMİ 14.00'TE BAŞLADI!

Grubundan namağlup çıkan ve şu anda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor. Seri başı olarak kura çekimine katılacak temsilcimizin rakipleri arasında Barcelona, Porto ve Atalanta gibi güçlü ekipler bulunuyor.

Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar:

• Kızılyıldız

• Eintracht Frankfurt

• Galatasaray

• Bayer Leverkusen

• Olympique Lyon

• Monaco

• Spartak Moskova

• West Ham United

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

• Atalanta

• Porto

• Sevilla

• Leipzig

• Barcelona

• Rangers

• Real Betis

• Braga

KURA SONUCU:

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