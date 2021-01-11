Galatasaray, kupada tur peşinde
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Galatasaray, kupada tur peşinde

11.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:04
Galatasaray, kupada tur peşinde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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