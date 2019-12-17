Galatasaray kupada tur atladı

17.12.2019 23:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:14

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon 5. turda dahil olduğu organizasyonda TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki ilk maçta 2-0 mağlup olduğu rakibiyle rövanş karşılaşmasını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynadı.

Karşılaşmayı Yuto Nagatomo, Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'nın golleriyle 4-0 kazanan Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak.

Falcao, Galatasaray'da 2. golünü attı

Tuzlaspor maçında bir kez ağları havalandıran Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, Galatasaray'daki 2. golünü attı.

Sezon başında Fransa'nın Monaco ekibinden transfer edilen Falcao, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü Süper Lig'in 4. haftasında, 13 Eylül'de Kasımpaşa ile yapılan maçta kaydetmişti.

Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Kolombiyalı futbolcu, Tuzlaspor maçında fileleri havalandırarak 95 günlük gol hasretini sonlandırdı.

Maç sonunda gerginlik yaşadı

Karşılaşmanın bitiminden sonra soyunma odası tünelinin girişinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile Tuzlaspor'un yedek oyuncularından Gökhan Çıra arasında başlayan gerginliğe iki takımın diğer futbolcuları da dahil oldu.

Takımların teknik heyetleri ile saha görevlilerinin sonlandırmakta zorlandığı gerginliğe polis ekipleri de müdahale etti.

Oyuncular, polis koridorunda soyunma odalarına doğru giderken, gerginliğin koridorlarda da devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA