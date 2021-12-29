Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'a elendi, camia karıştı

Spor Toto Süper Lig'de 7 maç üst üste alınan kötü sonuçların ardından cumartesi günü Fraport Tav Antalyaspor galibiyetiyle derin bir nefes alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda mağlubiyete engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar rahat, farklı bir galibiyet beklerken, tarihi hezimetle karşılaştı. Spor Toto 1. Lig'de 18'inci sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor ile oynanan müsabakanın normal süresi 3-3 sona ererken, Sarı-kırmızılılar penaltılarda rakibine 9-8 mağlup oldu. Ligin ilk yarısını 27 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk hedefinden çok uzaklaşırken, kupada da havlu atmış oldu. Bir tek Avrupa'da gerçekçi hedefi olan Sarı-kırmızılılara camiadan büyük tepki var.

Öte yandan Galatasaray'da bugün başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirecek.