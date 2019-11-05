Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.

05.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:12
Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Kulüpler Birliği genel kurulunda başkan seçilen Sayın Mehmet Sepil'i kutlar, bu seçimin Türk futbolu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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