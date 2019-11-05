Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.
Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Kulüpler Birliği genel kurulunda başkan seçilen Sayın Mehmet Sepil'i kutlar, bu seçimin Türk futbolu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.