Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas oldu (2)
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Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas oldu (2)

Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlanırken, Burak Elmas sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı tamamlanırken, Burak Elmas sarı-kırmızılıların yeni başkanı oldu.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 205 oyun kullanıldığı 30. ve son sandıkta Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 50, Metin Öztürk'e 24, Yiğit Şardan'a 58, İbrahim Özdemir'e de 2 oy çıktığı belirtildi.

Toplamda bin 541 oya ulaşan Burak Elmas, bin 500 oy alan en yakın rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde yer alarak başkanlığını ilan etti.

Kongrede adaylardan Metin Öztürk 893, Yiğit Şardan 682, İbrahim Özdemir de 92 oy aldı.

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas oldu (2)
Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas oldu (2)
Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas oldu (2)
Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas oldu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

Galatasaray Kulübünün kongresi
Galatasaray Kulübünün kongresi
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