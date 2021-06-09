Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak
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Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü yapılacak
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, divan kurulunun mayıs ayı olağan toplantısı 12 Haziran Cumartesi günü saat 13.30'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

Toplantı HES kodu kontrollü gerçekleştirilecek.

Divan kurulu toplantısında 19 Haziran'daki olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan isimler, istemeleri halinde açıklamada bulunabilecek.

Bu arada 18 Haziran'daki divan kurulu başkanlık seçimine aday olanlar da aynı şekilde talep etmeleri halinde konuşma yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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