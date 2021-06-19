Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 28. sandık sonunda Burak Elmas rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 8 oy önüne geçti.

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, 28. sandık sonunda Burak Elmas rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 8 oy önüne geçti.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, açılan 28. sandıktan Burak Elmas'a 71, Eşref Hamamcıoğlu'na 51, Metin Öztürk'e 20, Yiğit Şardan'a 51, İbrahim Özdemir'e de bir oy çıktığı belirtildi.

Toplam 195 oyun kullanıldığı sandıkta, bir oyun da geçersiz sayıldığı aktarıldı.

Açılan 28 sandık sonucunda Burak Elmas bin 406 oya ulaşırken, Eşref Hamamcıoğlu bin 398, Metin Öztürk 844, Yiğit Şardan 590, İbrahim Özdemir ise 89 oy topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar