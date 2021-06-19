Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, Burak Elmas son sandık öncesi rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 20 oy önüne geçti.

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, Burak Elmas son sandık öncesi rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nun 20 oy önüne geçti.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, toplam 176 ayın kullanıldığı 29. sandıktan Burak Elmas'a 64, Eşref Hamamcıoğlu'na 52, Metin Öztürk'e 25, Yiğit Şardan'a 34, İbrahim Özdemir'e de bir oy çıktığı belirtildi.

Açılan 29 sandık sonucunda Burak Elmas bin 470 oya ulaşırken, Eşref Hamamcıoğlu bin 450, Metin Öztürk 869, Yiğit Şardan 624, İbrahim Özdemir ise 90 oy topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar