Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayları oylarını kullandı.

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayları oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Metin Öztürk 2, İbrahim Özdemir ile Eşref Hamamcıoğlu 3, Burak Elmas 7, Yiğit Şardan da 8 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar