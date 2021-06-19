Galatasaray Kulübünün kongresi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün kongresi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayları oylarını kullandı.

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayları oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Metin Öztürk 2, İbrahim Özdemir ile Eşref Hamamcıoğlu 3, Burak Elmas 7, Yiğit Şardan da 8 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Fatih Terim konusunda geri adım attı
Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir 'Rangnick ile anlaştık' dedi! Alman basını haberleri Türkçe yalanladı
Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir "Rangnick ile anlaştık" dedi! Alman basını haberleri Türkçe yalanladı
İbrahim Özdemir'in başkan seçilmesi durumunda Galatasaray'ın hocası Ralf Rangnick olacak
İbrahim Özdemir'in başkan seçilmesi durumunda Galatasaray'ın hocası Ralf Rangnick olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hülya Avşar Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Aytaç Kara Ozan Tufan Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray Kulübünün kongresi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:42:50. #1.14#

title