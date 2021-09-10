Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti
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Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti.

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Yarsuvat, İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray Kulübünden Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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