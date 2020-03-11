Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı sona erdi Galatasaray Kulübünün mart ayı divan kurulu toplantısı sona erdi.

Galatasaray Kulübünün mart ayı divan kurulu toplantısı sona erdi.

Galatasaray Lisesindeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulunu başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile üye Mahmut Recevik temsil etti.

Daha önceleri yaklaşık 300 üyenin iştirak ettiği toplantıya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle katılım düşük kaldı. Salonda yaklaşık 100 divan kurulu üyesi yer aldı.

Toplantıda yönetim kurulu ile denetim kurulu, mali konularla ilgili özet sunumlar gerçekleştirdi. Detaylı bilgilerin 28 Mart'ta yapılacak yıllık olağan genel kurul toplantısında verileceği belirtildi.

Sunumların ardından söz alan divan kurulu üyeleri, kulüple alakalı mali ve idari konularda görüşlerini dile getirdi.

Dursun Özbek'ten hisse satışı açıklaması

Toplantıda söz alan eski başkanlardan Dursun Özbek, hisse satışı konusunda mevcut yönetimin kendisine haksızlık yaptığını savundu.

Görev süresinde Galatasaray'a yaklaşık 21 milyon avro kasa kolaylığı sağladığını aktaran Özbek, "Göreve geldiğinde başkana kendilerini hiçbir şekilde sıkıştırmayacağımızı ama bunun bir program dahilinde tasfiye edilmesi gerektiğini söyledim. Şirketlerin yasal mevzuatı çerçevesinde hem Sayın Başkan hem de Abdurrahim Albayrak ile defalarca görüşmelerimiz olmasına rağmen ilgi duyulmadı. Bu görüşmelerden sonuç alınamayınca yasal takibe mecbur kalındı." diye konuştu.

Geçen yılın sonunda kulüple bir anlaşma yaptıklarını belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Buna göre hisse senedinin satışından gelecek yaklaşık 5 milyon avro Özbek Turizm'e verilecek, geri kalan 14-15 milyon avro da 2022 yılının sonuna kadar vadelendirilecekti. Türkiye Bankalar Birliği aracı oldu ve protokol yapıldı. Defalarca Sayın Başkan ve Kaan Kançal burada 'Dursun Özbek 3.1'lik hisseyi sattı.' şeklinde ifadeler kullandı. Hisseler Galatasaray Kulübünün malı, Dursun Özbek nasıl satabilir? Bu tartışmalar devam ederken Ziraat Bankasında bir toplantı yaptık. Yusuf Günay vardı. Kulübün parası vardı ve Özbek Turizm'e olan borç, bu nakit fazlasıyla ödenebilirdi. Sayın Günay paranın gideceği yerin olduğunu söyledi. Elbette kasadan ödenmesini tercih ederdik. Yönetimle yaptığımız toplantılarda, 'Satın hisseleri benim paramı verin.' dedim. Onlar 'Satmayız, biz sana vekalet verelim sen sat.' dediler. Bugün anlıyorum bunu niye tercih ettiler. Bugün rahatlıkla çıkıp 'Dursun Özbek hisseleri sattı.' sloganını söyleyebilmek için bunu yaptılar. Bunu söyleminin yanlış olduğunu düşünüyorum ve söyleyenleri kınıyorum."

Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek'e yanıt

Başkan Mustafa Cengiz, eski başkanlardan Dursun Özbek'in hisse satışıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Özbek'in yönetim kurulu tarafından tuzağa düşürüldüğü yönündeki iddiaları karşısında şok yaşadığını dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

"Bugün kürsüye çıkmayacaktım ama öyle bir sunum yaptı ki eski başkan şok yaşadım. 20 Ocak 2018'de seçim oldu. 24 Ocak'ta devir teslim yapıldı. İki tarih arasında yönetim kurulu toplanıyor, söz konusu yüzde 4'e yakın hisseyi, rehin verildiği kuruluştan talep ediyor. O kuruluş, 'Seçimi kaybettin ve akçalı işlemde bulunamazsın.' diyor ve hisseyi vermiyor. Sayın Başkan bir yazı ile o rehinleri alıyor ve bir başka faktoring şirketine geçiriyor. Oradan da hisseleri rehin alıyor. Bu arada çekler düzenliyor ve Emlak Konut'tan 19 milyon avroluk ekstra teminat alıyor. Devir teslim alırken kendisi bu borcun ailesinin, çoluk çocuğunun rızkı olduğunu ifade etti. Biz de haklı olduğunu ama bunu ödememizin mümkün olmadığını söyledik. Göreve geldiğimizde bırakın elektriği, doğalgaz ve telefonların kapanması tehlikesi vardı. Kapımızda binlerce haciz duruyordu. 6 milyon liraya yakın haciz işlemi vardı. Bunları sizin ve taraftarımızın desteğiyle aştık. Öyle bir anlattı ki sanki kendisine durup dururken 'Gel bunu halledelim.' demişiz. Bir de tuzağa düşürmüşüz. Hisseler senin elinde rehindi zaten."

Türkiye Bankalar Birliği ile 5 Ağustos 2019'da yapılandırma sözleşmesi imzaladıklarını hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Emlak Konut ile müthiş destansı bir süreç yaşadık. Sağ olsun devletimiz bize destek oldu. Hem Emlak Konut ile olan ihtilafı giderdik hem de Florya'yı devraldık. Florya'yı aldığımız anda Sayın Dursun Özbek, daha önce koyduğu icraları hacze çevirdi. Allah kimsenin ocağına haciz düşürmesin. 124 milyon lira bizim hesaplarımızda birikti. Yalvardık ama bu parayı alamadık. Konsorsiyum, 'Dursun Özbek ile anlaşmazsanız bu parayı serbest bırakmayız.' dedi. Paramız yoktu. Şu anda da yok. Ben 140 milyon lirayı çıkarıp tek seferde Sayın Dursun Özbek'in borcunu ödeme gücüne sahip değilim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'in tuzağa düşürüldüğü algısını oluşturduğunu ileri sürerek, şunları aktardı:

"Ben kendisine 'Satacaksan sen sat. Biz satmayız.' dedim. Kendisi konsorsiyumun bilgisi dahilinde satıyor. 7 milyon dolarlık bir hisse satacaktı. Bu rakamın üzerine çıkarsa onu da kulübe devredecekti. Şu anda hisseler yükseldi. Elinde kalan son payı da rica etmemize rağmen satmadı. Çünkü kulübe 600-700 bin dolar gelir gelecekti. Biz, kuruşun hesabını yapıyoruz. Bize emanet edileni onurla yürütmeye çalışıyoruz. Dursun Özbek'in ne düşmanı ne de rakibiyim. Sanki kenarda duruyor, hiçbir şey yapmıyor, biz de vekalet verip tuzağa düşürüyoruz... 'Sayın Dursun Özbek'in alacağına istinaden yüzde 3 satıldı.' dediğimizde de şiddetle tepki verip kürsüye geliyor. Çünkü o kadar günahsız! Sen bizim kulübümüze borç para verdin. Sana mutlaka bunu geri ödeyeceğiz ama bizi öyle bir sıkıştırdın ki... 'Şu anda 140 milyonu ödeyecek durumda değilim.' diyorum. Anlamıyor musunuz? İnşallah geri kalan 2 yıl içinde 12 milyon 694 milyon avro ödeyeceğiz."

Hamamcıoğlu-Cengiz gerginliği

Mustafa Cengiz ile divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandı.

Dursun Özbek'e cevap vermek için geldiği kürsüde konuşması sırasında araya giren Hamamcıoğlu'na başkan Cengiz, "Laf atmayın." diye karşılık verdi.

Bunun ardından Hamamcıoğlu, "Laf atmıyorum. Konuşmalarınıza dikkat edin. Hakaret ettiğiniz divan kurulunda çok değerli insanlar var.' dedi.

Cengiz'in, 'Kime hakaret ettim? Devamlı olarak hakaret eden kişi benim hakaret ettiğimi söylüyor. Lütfen söyleyin kime hakaret ettim?" demesi üzerine salondan "Hepimize." şeklinde sesler yükseldi.

Mustafa Ceniz, gelen tepkilerin ardından, "Konuştuğumuz konuyu örtbas etmek, benim konuşmamamı istiyorsanız şimdi inerim. İzin verin konuşayım." diyerek konuşmasına devam etti.

Başkan Cengiz ve yöneticilerden Özmızrak'a protesto

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyesi Ayhan Özmızrak'ın konuşmasını protesto ederek, salondan çıktı.

Mali konularda söz alan Özmızrak, Cengiz ile ilgili, "Değerli başkanımız Sayın Mustafa Cengiz Bey de bu ay aramızda. Geçen ay yoktu. Sanırım bize yeni bir veciz hakaret için literatür çalışması yapıyordu." ifadelerini kullandı.

Özmızrak'ın konuşmasına yöneticiler ve bazı üyeler tepki gösterdi. Ardından salonu terk eden başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ile yönetici Mahmut Recevik, Ayhan Özmızrak'ın konuşması sonlanınca geri dönerek yerlerine geçti.

Kaynak: AA