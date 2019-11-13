Haberler » Spor » Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı başladı - Spor

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı başladı

Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

13.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:50
Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı başladı

Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray Lisesi Salonu'nda Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı katılmadı.

Toplantıda sarı-kırmızılı yönetimi, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Dilek Kutlu temsil etti.

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek ile eski yöneticiler Ali Dürüst ve Fatih Altaylı da toplantıda yer aldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.