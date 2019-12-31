Galatasaray Kulübüne yeniden yapılandırmadan iyi haber
Galatasaray Kulübünün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.
31.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:26
Galatasaray Kulübünün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 Aralık'ta tadil ile dün itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği belirtildi.
Kaynak: AA