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Galatasaray Kulübüne yeniden yapılandırmadan iyi haber

Galatasaray Kulübünün, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.

31.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:26
Galatasaray Kulübüne yeniden yapılandırmadan iyi haber

Kulübünün, (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 5 Ağustos 2019'da imzalanan ve 4 'ta tadil ile dün itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesinin yürürlüğe girdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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