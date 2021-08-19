Galatasaray Kulübüne yeni kurumsal iletişim direktörü
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Galatasaray Kulübüne yeni kurumsal iletişim direktörü

Galatasaray Kulübüne yeni kurumsal iletişim direktörü
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi.

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttüğü belirtildi.

Ahu Özyurt'un çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca bildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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