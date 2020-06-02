Galatasaray Kulübünden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı Galatasaray Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Siirt'in Pervari ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA