Galatasaray Kulübünden Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı takımda da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan