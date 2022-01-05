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Galatasaray Kulübünden Işıtan Gün için destek açıklaması

Galatasaray Kulübünden Işıtan Gün için destek açıklaması
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün bir süredir yurt dışında yaptığı temaslar hakkında medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.

Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün bir süredir yurt dışında yaptığı temaslar hakkında medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medyada yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün hakkında çıkan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin futbolun dünyadaki çeşitli paydaşları ile yürüttüğü görüşmeler, başkanımız ile yönetim kurulumuzun bilgisi ve yetkilendirmesi çerçevesinde gerçekleşmektedir. Değerli çalışma arkadaşımızı bu görüşmelerinden dolayı hedef alan mesnetsiz karalamaları en güçlü şekilde kınıyor, kendisinin tereddütsüz yanında durduğumuzu ve dilerse başlatacağı hukuki sürece destek vermeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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