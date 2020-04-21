Galatasaray Kulübünden Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı Galatasaray Kulübü, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehirspor Kulübünün genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA