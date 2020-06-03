Galatasaray Kulübünden, Adil Gevrek'in babası için başsağlığı mesajı
Galatasaray Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
03.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:25
Galatasaray Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeni Malatyaspor Başkanı Sayın Adil Gevrek'in babası Sayın Ömer Gevrek'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Adil Gevrek ve ailesine başsağlığı dileriz."
Kaynak: AA