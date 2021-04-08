Galatasaray Kulübünde Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa aday oldu Açıklaması
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Galatasaray Kulübünde Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa aday oldu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Galatasaray Kulübünde Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa aday oldu Açıklaması

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüpte mayıs ayında yapılması beklenen seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu
Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulüpte mayıs ayında yapılması beklenen seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından kararını duyuran Hamamcıoğlu, Galatasaray camiasının ihtiyaç duyduğu iradeyi yerine getirmek için sorumluluk almaya hazır olduğunu ve başkanlığa adaylığını koyduğunu söyledi.

Her gün Galatasaray'ı yaşadığını belirten Hamamcıoğlu, "Ben Galatasaraylıyım, genlerimde şikayet etmek yok. Bir Galatasaraylı olarak görev ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle birlikte yürümeye hazırım." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı camianın şu anda bir iradeye ihtiyacı olduğunu savunan Hamamcıoğlu, "Bu yüzden de bir adım öne çıkıyorum ve Galatasaray başkanlığı için adaylığımı koyuyorum. Galatasaray olarak artık özümüze dönüşümüz çok yakın. Tek ihtiyacımız, hatırlamamız gereken Galatasaray'a güven." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında başkan seçilmesi halinde neler yapacağını takipçileriyle paylaşan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'a Güven" sloganıyla seçim kampanyasını başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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