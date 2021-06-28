Galatasaray Kulübünde Divan Kurulunun yeni yönetimine mazbataları verildi
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Galatasaray Kulübünde Divan Kurulunun yeni yönetimine mazbataları verildi

Galatasaray Kulübünde Divan Kurulunun yeni yönetimine mazbataları verildi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünde 18 Haziran'da yapılan toplantıda seçilen yeni divan kurulu yönetimine mazbataları teslim edildi.

Galatasaray Kulübünde 18 Haziran'da yapılan toplantıda seçilen yeni divan kurulu yönetimine mazbataları teslim edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve ikinci başkan Ali Polat Bengiserp de katıldı.

Yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan mazbatasını, seçim divan başkanlığını üstlenen divan kurulu üyesi Münir Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ın eşliğinde aldı.

Derkan, törende yaptığı açıklamada, birer gün arayla divan kurulu yönetimi ile kulüp yönetiminin seçildiğini belirterek, "Bu yeni 3 yıllık dönem hem divan kurulumuz hem kulüp yönetimimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Kulübümüzün değerleri doğrultusunda yeni seçilen divan ekibi olarak Galatasaray'ın birlik ve beraberliği, kardeşliği için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Törende divan kurulunun başkan yardımcıları İbrahim Ziyal, Sonay Kale ve sekreterleri Öner Kılıç ile Nilüfer Sanvar da mazbatalarını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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