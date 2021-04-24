Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak düzenlendi.

Görev süresi dolan ve sarı-kırmızılı kulübe başkan adaylığını açıklayan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yokluğunda toplantıyı kurulun kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan yönetti.

Tüzük gereği bu ay içinde yapılması gereken divan kurulu başkanlık seçiminin koronavirüs salgını nedeniyle gelecek aya ertelendiğini aktaran Derkan, "İlk fırsatta divan kurulu başkanlığı seçimini yapmayı planlıyoruz. Maalesef şu an bir tarih veremiyoruz. Pandemi şartlarında yapabildiğimiz erken tarihte yapmayı umuyoruz." diye konuştu.

Derkan, Galatasaray Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısının 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Aykutalp Derkan, başkan adaylarının 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulunun asil ve yedek listelerini en az 100 imza ile 7 Mayıs Cuma günü saat 18.00'e kadar divan kurulu başkanlığına bildirmesi gerektiğini kaydetti.

Gündem maddelerinde söz alan üyeler, futbol dışı branşların sorunları ve yönetimsel eleştirilerini dile getirdi. Divan kurulu üyeleri, gelecek ay yapılacak seçimler, kulübün mali, sportif ve idari sorunlarıyla ilgili görüş belirtti. Toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 17:19:02. #1.16#

title