Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Haberler | Spor

- Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

- Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

İSTANBUL - Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıyı Divan Kurulu Kıdemli Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan yönetti. Toplantı başında bu ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra toplantının gündem maddeleri okundu. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda konuşan Aykutalp Derkan, divan başkanlık seçiminin nisan ayı içerisinde yapmaları gerektiğini fakat kısmi kapanmadan dolayı 17 Mayıs sonrasına ertelendiğini belirterek, "İlk fırsatta divan seçimini yapmayı planlıyoruz. Maalesef şu an bir tarih veremiyoruz. Pandemi şartlarında yapabildiğimiz erken tarihte yapmayı umuyoruz" diye konuştu.

Derkan, 22 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçim genel kurul toplantısında başkan adayı olacakların 7 Mayıs saat 18.00'e kadar kurullarındaki asil ve yedek üyelerinden oluşan 44 kişilik listeyi en az 100 imza ile birlikte divan başkanlığına iletmesi gerektiğini söyledi.

Divan üyeleri de futbol dışı branşların durumu hakkında görüşlerini dile getirdi. Üyeler ayrıca gelecek ay yapılacak olan başkanlık seçimleri, kulübün mali, sportif ve idari konulardaki eleştirilerini anlattı.

Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı
Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı
Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı
Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT

Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerini uzattı
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor
Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Mitsubishi, Japonya ve Tayland'da üretimini düşürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Diego Ali Koç Muslera Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'da nisan ayı divan kurulu toplantısı yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 16:54:55. #1.15#

title