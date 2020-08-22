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Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yapıldı
22.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:51

Galatasaray Kulübünün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle on-line olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eşref Hamamcıoğlu, Sportif AŞ ve futbol şubesiyle ilgili konulara değindi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin dönemsel bağımsız denetim raporlarının açıklandığını aktaran Eşref Hamamcıoğlu, "Bir kere daha dehşetle görüyoruz ki Sportif AŞ ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasındaki borç ve alacak ilişkisi, maalesef son 2 senedir tüm genel kurul ve divan kurulu toplantıları ile çeşitli platformalarda uyarılmasına rağmen aynı vahametini sürdürmektedir. Galatasaray Sportif AŞ'nin, dernekten alacağı son 12 ayda yüzde 85 oranında artmıştır. Bağımsız denetim şirketi raporunun son cümlesinde 'Tahsili mümkün görülmeyen alacak.' olarak netilendirilmektedir. Bunun vahametini Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan sözleşmeler kapsamında nerelere gidebileceğini Galatasaray Spor Kulübü üyelerine ve özellikle Sportif AŞ yöneticilerinin dikkatine sunmak istiyorum." diye konuştu.

Sportif AŞ'ye yapılan yönetim kurulu atamalarıyla ilgili Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

"Galatasaray'da liyakat esastır. Görevlere talip olurken, görev teklif edilirken ve bu görevleri kabul ederken ilgili şahısların liyakat konusunu gözden kaçırmamaları esastır. Bunun dışında başka kriter olamaz. Siyasi veya ekonomik olsun kişisel tercihler bu atamalarda bir tercih sebebi olamaz. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, Türkiye'nin en zengin insan kaynağıdır. Üyelerimiz arasında ne ekonomistler ne profesörler ne yöneticiler var. Galatasaray Sportif AŞ'ye yapılan son atama vicdanlarda büyük rahatsızlık yaratmıştır. Bu konunun ivedilikle çözülmesi esastır. Galatasaray Sportif AŞ halka açık bir şirkettir ve yönetim kurulu koltukları sponsorluklarla veya kasa kolaylıklarıyla elde edilebilecek kadar hafif bir yer değildir. Bu atamayı yapan, tercih eden ve bu atamadan haberi olmayan yönetim kurulu üyelerimizin vicdanlarını önüne koyarak bu konuyu değerlendirmelerini rica ediyorum."

Eşref Hamamcıoğlu, futbol şubesinin geçen sene koronavirüs salgınından dolayı darbe aldığını belirterek, "Geçen sezon ligi 60 milyon dolara yakın bir bütçeyle altıncı bitirdik. Olabilir, her zaman şampiyon olamazsınız. 17 milyon dolar bütçeyle Trabzonspor aşağı yukarı aynı sonucu elde etti. Gelinen noktada 'Küçülmemiz ve öz kaynaklarımıza yönelmemiz lazım. Artık pahalı transferler yapamayız.' felsefesi benimsenmiş ki yöneticilerimiz mevcut futbolcularımızla yeniden masaya oturarak pazarlık yapmak yoluyla 60 milyon dolarlık bütçeyi aşağı çekmeye çalışıyor. Fakat Galatasaray, günlük kararlar ve politikalarla yönetilemez, yönetilmemeli. Mutlaka futbol şubesini yönetenlerin bize en az 3 yıllık vizyon ortaya koyması lazım. Bu söylediklerini nasıl gerçekleştirecekler? Hangi insan kaynakları imkanıyla, hangi maddi imkanlar ve hangi bilgi ile yapacaklar?" ifadelerini kullandı.

Kulübün iletişim sorunu olduğunu ileri süren Hamamcıoğlu, "Yapılan transferlerdeki rahatsızlıklar zaman zaman gündeme geldi. Gelinen aşamada Galatasaray camiasının bilgilendirilmesi, son derece özensiz hazırlanmış, vasıfsız bir üslupla gerçekleştirilen basın toplantılarıyla yapılamaz. Bu Galatasaraylıları derinden yaralamıştır. İletişim facialarımız artarak devam etmektedir. Galatasaray Spor Kulübünün resmi sitesi kişisel bildiriler ve kişisel pozisyon almaların aracı olamaz. Buna izin verilmemeli." şeklinde görüş belirtti.

Abdurrahim Albayrak: "Liglere verilen ara en çok da bizi etkiledi"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüs salgınının en çok kendilerini etkilediğini savundu.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen ligi 6. sırada tamamladıklarını aktaran Albayrak, "Geçen sezonu altıncılıkla kapattık. Hiçbir Galatasaraylının beklediği bir sıralama değildi. Herkes gibi biz de çok üzüldük ama Galatasaray tam yol almışken koronavirüs tüm dünyayı sardı. Liglere ara verildi. Liglere verilen ara en çok bizi etkiledi. Liglerin yeniden başladığı ilk hafta Çaykur Rizespor maçında Fernando Muslera, Florin Andone'nin sakatlanmaları bizi derinden üzdü, gidişatımızda da ciddi bir hasar meydana getirdi. Geçen sezon Galatasaray'ın başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Her şey üst üste geldi. Beklenmedik ve hiç kimsenin düşünmediği sakatlıklar, cezalar ve haksızlıklara maruz kaldık." diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak, takım bütçesini düşürmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Geçen sene 60 milyon avro olan Galatasaray Futbol Takımı'nın giderini bu sezon 40-42 milyon avrolara kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Biz, 6 transfer dönemi geçirdik. Bunların hepsini de artıyla kapattık. Herkes bizi acımasızca eleştiriyor. Allah aşkına bazı divan kurulu üyeleri de çıksın, elini vicdanlarına koysunlar ve iyi şeyler yaptığımızı da söylesinler. Hatasız kul olmaz. Muhakkak hatalarımız vardır ama bunlardan ders alıyoruz. Uzun yıllardır farklı yönetimlerde oldum. Biz kulübe yarım saatliğine gelmiyoruz. Biz, muntazam bir şekilde saat 13.00'ten 19.00'a kadar kulüpte kalıyoruz. Özellikle başkanımız çok ciddi bir hastalığa yakalandıktan sonra 'Galatasaray Başkanı hasta oldu, kimse kulübe gitmiyor.' demesinler diye çok daha uzun saatler kalıyoruz. Galatasaray'ı sevenleri sevindirmek, sevmeyenleri sevindirmemek için büyük mesaimizi Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a ayırıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezonki yaşananlardan ders aldıklarını dile getiren Albayrak, "İşimize daha iyi, daha ciddi bir şekilde bakmaya başladık. Harcamalarımızı ciddi bir şekilde kontrol altına almak için canla başla uğraşıyoruz. Bu seneyi karla kapatmayı hedefliyoruz. Bizde bu Galatasaray aşkı olduğu sürece kulübün bir kuruşunu sokağa atmayı Allah bize nasip etmesin." ifadelerini kullandı.

Divan kurulu toplantılarından kendilerine yönelik eleştirilerle ilgili konuşan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, "Bizim morale ihtiyacımız var. Herkes bir oldu. Birçok kulüp birbirine daha çok yaklaştı. Bize biraz moral verin. Her çıkan bize vurmasın." açıklamasını yaptı.

Abdurrahim Albayrak, bazı kulüplerin kendileri aleyhinde çalıştığını ileri sürerek şunları kaydetti:

"Her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Herkes bizi aşağı çekmek istiyor. Geçen sene dönen dolapları gördünüz. Galatasaray'ı aşağı çekmek, durdurmak için ne yollara başvurduklarına hepimiz şahit olduk. Çok üzüldüm. Geçen sezon yine de galibiyetler devam edecekti. Sivas'ta başlayan hakem hataları ve koronavirüsün gelmesiyle şanssız bir sezon geçirdik. Şampiyon olmaya çok ihtiyacımız vardı. Şampiyon olacağımıza hem teknik ekip hem futbolcular hem de camia çok inanmıştı ama şanssız bir dönem geçirdik. Bu sezon Galatasaray için iyi şeyler olacak. Yeter ki bir ve birlik olalım."

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı, üyelerin gündeme dair görüşlerini aktarmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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