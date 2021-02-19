Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplanıyor
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Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplanıyor

19.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:08
Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Çevrim içi yapılacak toplantıyı kulüp üyeleri, taraftarlar veya basın mensupları "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

Toplantıda üyeler, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşlerini dile getirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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