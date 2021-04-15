Galatasaray'da divan başkanlığı seçimi ertelendi
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Galatasaray'da divan başkanlığı seçimi ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'da divan başkanlığı seçimi ertelendi

Galatasaray'da 29 Nisan tarihinde yapılacağı duyurulan divan kurulu başkanlık seçiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

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Galatasaray'da 29 Nisan tarihinde yapılacağı duyurulan divan kurulu başkanlık seçiminin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 'Kısmi Kapanma' genelgesinde yer alan 6. madde uyarınca; 29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan 'Divan Kurulu Başkanlığı Seçimi', geniş katılımlı genel kurul niteliği taşıdığından, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aynı sebeple, seçim takvimi ile duyurmuş olduğumuz 17 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan 'Divan Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı' da ileri bir tarihe ertelenmiştir. Divan Kurulu Başkanlığı Seçim tarihi bilahare açıklanacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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