Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi - Haberler Spor
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Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

AA, Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.

AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray, Spor, Haber

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