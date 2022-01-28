Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi
AA, Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.
Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.
AA / Ercan Çakar - Spor