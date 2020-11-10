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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, seçim kararı aldı

10.11.2020 18:05 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:08
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, seçim kararı aldı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, seçime gitme kararı aldı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, seçime gitme kararı aldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yönetim kurulu, oy birliğiyle olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan genelge çerçevesinde, seçimin yapılabilmesi için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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