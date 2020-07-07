Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı Galatasaray Kulübünde olağan yönetim kurulu toplantısı, Mustafa Cengiz başkanlığında gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübünde olağan yönetim kurulu toplantısı, Mustafa Cengiz başkanlığında gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıya kısa süre önce iki ameliyat geçiren Mustafa Cengiz başkanlık yaptı.

Toplantıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün katıldı. Toplantıda kulübün güncel meselelerini ele alındı.

Denetim Kurulu üyeleri Emir Otluoğlu, Gürol Ayan, Günhan Aksoy ve Başar Gündüz de toplantı salonunda bulundu.

Kaynak: AA