Galatasaray Kulübü, yabancı sınırının iptalini istedi
Galatasaray Kulübü, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak olan yeni yabancı kuralının iptali için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu.
14.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:59
Galatasaray Kulübü, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak olan yeni yabancı kuralının iptali için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL
Kaynak: İHA