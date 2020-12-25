Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi
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Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

25.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:14

Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık men cezası sonrası dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü'nün dün yayınladığı mesaj şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır. Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır.  Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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