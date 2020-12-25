Galatasaray Kulübü ve Başkan Cengiz, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de yine 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de yine 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 24.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.12.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 24.12.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.12.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET BAYAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ÖMER FARUK ERMEÇ'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 25.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü'nün 24.12.2020 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü Ek-2 Müsabaka İsim Listesi - (c) ve (d) maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

CEYHAN SPOR Kulübü kaleci antrenörü CAFER ELEK'in 24.12.2020 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-CEYHAN SPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

CEYHAN SPOR Kulübü antrenörü SERHAT KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 24.12.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-FETHİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü futbolcusu İBRAHİM ÇAĞRI OĞUZ'un 24.12.2020 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TEKİRDAĞSPOR Kulübü futbolcusu SAMET GÖKER'in 24.12.2020 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-TEKİRDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 25.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

CİZRE SPOR Kulübü'nün 24.12.2020 tarihinde oynanan CİZRE SPOR-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÇATALCASPOR Kulübü teknik sorumlusu CAHİT ERÇEVİK'in 24.12.2020 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-ESENLER EROKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı