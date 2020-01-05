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Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı, vefatının 14. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

05.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:32
Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı, vefatının 14. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Kulübü basınla ilişkiler bölümünde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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