Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini...
Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur"
06.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:31
Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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