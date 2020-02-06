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Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini...

Galatasaray Kulübü: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur"

06.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:31
Galatasaray Kulübü:

Kulübü: "TFF Başkanı 'in yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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