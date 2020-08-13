Galatasaray Kulübü, Süleyman Seba'yı andı
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
13.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:12
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA