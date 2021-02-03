Galatasaray Kulübü, Suat Mamat'ı andı
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Galatasaray Kulübü, Suat Mamat'ı andı

03.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:56
Galatasaray Kulübü, Suat Mamat'ı andı

Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun efsane isimlerinden Suat Mamat'ın vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun efsane isimlerinden Suat Mamat'ın vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "9 sezon Galatasaray'da forma giymiş, ülkemizin Dünya Kupası tarihinde ilk golünü atmış olan Suat Mamat 5 yıl önce bugün hayata veda etmişti. Galatasaray ile 3'ü İstanbul Ligi, 1'i Türkiye Ligi olmak üzere 4 kez kupa kaldıran Suat Mamat'ı vefatının beşinci yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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