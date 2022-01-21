Galatasaray Kulübü PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü PFDK'ye gönderdi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.