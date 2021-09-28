Galatasaray Kulübü, patentli ürünlerin yasa dışı kullanımı için hukuki mücadele başlattı

Galatasaray'ın patentli ürünlerin suistimalini önlemek ve marka değerini korumak amacıyla harekete geçen sarı-Kırmızılı kulüp hukuki mücadele başlattı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki hukuk bürolarıyla yapılacak olan ortak çalışma neticesinde, Galatasaray markasını yasa dışı kullanan mercilerin tespiti ve bunlar hakkında hukuki aksiyon alınacağı ifade edildi. Bu kapsamda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taklit markalı ürünlerle ilgili Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen hukukçularla birlikte kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

"Mevcut yönetim, kıymetli yönetim kurulu üyemiz Vahap Tanrıverdi, Sayın Başkanımız Burak Elmas önderliğinde yeni dönemde bir ihbar hattı kuracağız. Taklit markalı ürünlerle ilgili bu ihbar hattına başvurulması gerektiğini söyleyeceğiz. Mağazacılık bu konuda bir çalışma yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki hukuk bürolarımızla hem yönetici nezdinde hem de parekende-toptan satıcı nezdinde Galatasaray markasına halel getiren, tecavüz eden, haksız ve hukuka aykırı lisans olmaksızın kullanan, taklit markalı ürün yaratan ve bu suretle Galatasarayımızın marka değerine zarar veren bütün ilgililer hakkında hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Bugün bunun ilk toplantısı yapıldı. Önümüzdeki günlerde daha ciddi gelişmeler olacak. Biz bu arama-el koyma çalışmalarında kayıt alıp caydırıcı olması açısından, ıslah edici etkisi olması açısından Mağazacılık vesilesiyle tüm Galatasaray bileşenlerine, tüm 30 milyonluk Galatasaray ailesinin dikkatlerine sunacağız."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri