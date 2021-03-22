Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı
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Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

22.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:36
Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek ömrünü Galatasaray'a adayan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 11. yılında saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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