Galatasaray Kulübü Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı sona erdi (5)

11.01.2020 20:47 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:47

Mustafa Cengiz: UEFA ile neredeyse akraba olduk

"Lisans talimatının son 1 ayında biz dışarıda bırakıldık"

"Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız""Kaçtılar diyecekleri için yönetimde duruyorum""İnşallah Kemerburgaz'a bayrağımızın dikildiğini göreceksiniz""Şeffaf, vizyoner, açık olduğunu söyleyen rakip kulüplerimiz KAP'a açıklama yapmıyor"

Sezer AFŞAR/ - Galatasaray Kulübü'nün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Bir süredir olağan divan kurulu toplantılarına katılım göstermeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu ayki toplantıda yerini aldı.Mustafa Cengiz, kürsüde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Kulüp lisanslama talimatının başlangıç aşamasında Galatasaray Kulübü profesyonelleri ve yöneticileri çok büyük çaba gösterdi. Bütün toplantılara aylarca katıldık. UEFA Finansal Fair Play kriterlerinde uzman hale geldik. UEFA ile neredeyse akraba olduk. Yüzlerce sayfa yazı yazdık. Sonra 4 ay CAS süreci yaşadık. Bu konuda dünyada bilgi birikimi ve data açısından en saygın ve donanımlı kulüp durumundayız. Bizleri sahada yenen takımlar bile bizi bekledi. Bizim attığımız adımlara göre CAS'a gitti. Bunlara bakmadık çünkü biz hiçbir zaman adam markajı yapmayız, saha markajı yaparız.""LİSANS TALİMATININ SON 1 AYINDA BİZ DIŞARIDA BIRAKILDIK""Lisans talimatının son 1 ayında biz dışarıda bırakıldık. Lisanslama çalışması bitti zannediyorduk. Sonra UEFA'dan bir telefon geldi. 'Lisanslamada neden yoksunuz?' dediler. Lisanslamanın son 1 ayında olmadığımızı öğrendik. Geçici başkan Hüsnü Güreli ve başkan adayı Nihat Özdemir'i aradım. 'Neden lisanslamanın finalize edilme aşamasında yokuz' dedik. 'Kulüpler Birliğine söyledik' dediler. Sonra bu lisanslama çıktı.""OYUN OYNANIRKEN KURAL DEĞİŞMESİNE KARŞIYIZ""Talimata son halini verenler, şimdi değişmesini istiyor. Bu lisanslama çok sert. Sert kararlar ve hükümler kondu, 'peki' dedik. Son oluşumun 2 ayında yoktuk. Tam tersine bugün dilekçe veren, 'değişsin' diyen kulüpler vardı. Final imza ve öneri onlara aitti. Oyun oynanırken kurallar değişemez. Camiamız şundan emin olsun; her platformda haksızlıklarla uğraşıyoruz. Duruşumuzu koyuyoruz. Sayın TFF de bunu çok net ve iyi biliyor. Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız. Gerçi oyun oynanırken bir kez kural değiştirildi, play-off yapıldı. Onda da alnımızın akıyla kupayı kazandık.""KAÇTILAR DİYECEKLERİ İÇİN YÖNETİMDE DURUYORUM""Mahkeme kadıya mülk değil. Bugün varım yarın yokum. İdari ibrasızlık akşamı o şansı elde etmiştim, çekilebilirdim. Ancak 190 milyon liraya yakın ödeme vardı. Onu nasıl ödedik bir destan. Bugün gerek Florya gerek yapılandırma gerekse eski başkana olan (Dursun Özbek) borçların yapılandırılmasını hallettik. Bizim şu anda önümüzde ada ve diğer konular var. Adım adım giderek hallediyoruz. Ben de çok meraklı değilim. Çabam seçime gitmemek için değil. Bundan emin olun. Ben çekildiğim anda 'kaçtılar' diyecekleri için, tarih beni bu şekilde yargılar diye yönetimde duruyorum. Son dönemde görev süresini tamamlayan yönetim yok. Galatasaray Kulübü 2 yılda 3 seçimi kaldırır mı? Biz seçim kararı alırsak yürüyen işler, sponsorluk çalışmaları akamete uğrar mı, Galatasaray'a zarar verecek duruma gelir mi, transfer politikamızı ve şampiyonluk yürüyüşümüzü etkiler mi diye bakıyoruz. Biz çekiliriz ve dinlenme şansı buluruz.""İNŞALLAH KEMERBURGAZ'A BAYRAĞIMIZIN DİKİLDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ""Üyelere müjdeli bir haberim var. Kemerburgaz için feri müdahil olduk ve tedbiri kaldırdık. Şimdi Milli Emlak ve devlet otoriteleriyle olayı bitirmeye çalışıyoruz. Bu kadar söyleyebilirim. İnşallah oraya da bayrağımızın dikildiğini göreceksiniz.""ŞEFFAF, VİZYONER, AÇIK OLDUĞUNU SÖYLEYEN RAKİP KULÜPLERİMİZ KAP'A AÇIKLAMA YAPMIYOR"

"Bizim bir marka değerimiz var. Aktifimizdeki tüm futbolcular ve camiamızdaki herkes çok değerli. İnin derinine ne çıkacak biz de görelim. Galatasaray Kulübü olarak halka açık şirketler içinde KAP'a açıklama yapan tek şirketiz. Bir de Trabzonspor var. Şeffaf, vizyoner, açık olduğunu söyleyen rakip kulüplerimiz açıklamıyor. Menajerlik ücretini de açıklarız ama menajerler istemez. Onlar izin vermedikçe açıklamayız."

Kaynak: DHA