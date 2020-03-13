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Galatasaray, Spor

Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması...

Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz.

13.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:32
Galatasaray Kulübü'nden açıklama:

Galatasaray Kulübü'nden açıklama: "Korona virüs salgını nedeniyle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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